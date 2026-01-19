Μπλόκο Νίκαιας: Μηνύσεις απο τους αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ τους

Σύνοψη από το

  • Μήνυση κατ’ αγνώστων για τους βανδαλισμούς των τρακτέρ τους στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας, κατέθεσαν σήμερα οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.
  • Τα τρακτέρ τους βανδαλίστηκαν τα ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών, στην οποία συμμετείχαν και οι ίδιοι.
  • Οι δύο αγρότες ζητούν την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο. Δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μπλόκο Νίκαιας: Μηνύσεις απο τους αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ τους
Πηγή: ΕΡΤ

Μήνυση κατ’ αγνώστων για τους βανδαλισμούς των τρακτέρ τους στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας, κατέθεσαν σήμερα οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.

Υπενθυμίζεται πως τα τρακτέρ των συγκεκριμένων αγροτών βανδαλίστηκαν τα ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών, στην οποία συμμετείχαν και οι ίδιοι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε δηλώσεις που έκαναν οι δύο αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν ότι δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

13:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στην Αχαΐα: Ο οδηγός που σκοτώθηκε ήταν 16 ετών

Δεκαέξι ετών ήταν ο οδηγός που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ...
13:20 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων 

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή στα Καπετανι...
13:06 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών από τη φωτιά – Δείτε φωτογραφίες 

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει ύστερα από αρκετές ώρες η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της...
12:51 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στην Πανεπιστημίου – Ταξί παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα ταξί παρέσυ...
