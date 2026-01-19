Μπλόκο Νίκαιας: Μηνύσεις απο τους αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ τους

Μήνυση κατ’ αγνώστων για τους βανδαλισμούς των τρακτέρ τους στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας, κατέθεσαν σήμερα οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.

Υπενθυμίζεται πως τα τρακτέρ των συγκεκριμένων αγροτών βανδαλίστηκαν τα ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών, στην οποία συμμετείχαν και οι ίδιοι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε δηλώσεις που έκαναν οι δύο αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν ότι δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» ανέφεραν χαρακτηριστικά.