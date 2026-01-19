Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Η οικογένεια Ντε Γκρες συνόδευσε τη σορό

Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή τη στιγμή συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασιλομήτορος της Ισπανίας, Σοφίας, ήθελε μετά θάνατον να επιστρέψει στην πατρίδα της την Ελλάδα όπως και έγινε, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στην Αθήνα και η ταφή της θα γίνει δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι.

Η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τους ανιψιούς της, Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο ντε Γκρες να συνοδεύουν τη σορό της στη Μητρόπολη για να ξεκινήσει η τελετή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίσια βρέθηκαν στη Μητρόπολη μαζί με τις κόρες τους.

