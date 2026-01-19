Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Η οικογένεια Ντε Γκρες συνόδευσε τη σορό

  • Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή τη στιγμή συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήθελε μετά θάνατον να επιστρέψει στην πατρίδα της την Ελλάδα, με την ταφή της να γίνει δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι.
  • Οι ανιψιοί της, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες, συνόδευσαν τη σορό της στη Μητρόπολη, ενώ παρόντες ήταν και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετίσια.
Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη

Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή τη στιγμή συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασιλομήτορος της Ισπανίας, Σοφίας, ήθελε μετά θάνατον να επιστρέψει στην πατρίδα της την Ελλάδα όπως και έγινε, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στην Αθήνα και η ταφή της θα γίνει δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι.

Η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τους ανιψιούς της, Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο ντε Γκρες να συνοδεύουν τη σορό της στη Μητρόπολη για να ξεκινήσει η τελετή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίσια βρέθηκαν στη Μητρόπολη μαζί με τις κόρες τους.

Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη

13:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στην Αχαΐα: Ο οδηγός που σκοτώθηκε ήταν 16 ετών

Δεκαέξι ετών ήταν ο οδηγός που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ...
13:20 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων 

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή στα Καπετανι...
13:06 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών από τη φωτιά – Δείτε φωτογραφίες 

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει ύστερα από αρκετές ώρες η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της...
12:51 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στην Πανεπιστημίου – Ταξί παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα ταξί παρέσυ...
