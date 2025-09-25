Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής 

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα τον Αύγουστο, και στοίχισε την ζωή σε έναν ηλικιωμένο και έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών.

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την καταστροφική πυρκαγιά στην Κερατέα που στοίχισε την ζωή σε έναν 86χρονο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυλώνα ηλεκτροδότησης. Στην έκθεσή τους, που ήδη βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών λειτουργών αποτυπώνεται στις φωτογραφίες το καλώδιο που κόπηκε και τα εξαρτήματα του πυλώνα στα οποία είναι εμφανή τα ίχνη οξείδωσης και καύσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, με την αποκοπή προκλήθηκαν σπινθηρισμοί που βρέθηκαν στα ξερά χόρτα στο έδαφος και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Μάλιστα, όπως επισημαίνει και ο πραγματογνώμονας, ηλεκτρολόγος μηχανικός που διενήργησε αυτοψία, το κομμένο καλώδιο και πρασινισμένο από οξείδωση, φανερώνει ελλιπή συντήρηση δικτύου.

Η πυρκαγιά αυτή έκαψε 13.000 στρέμματα και προκάλεσε καταστροφές σε σπίτι και περιουσίες. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί από την Δ.Α.Ε.Ε. της Πυροσβεστικής, 3 στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ελλιπή συντήρηση δικτύου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έμπειροι ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. εκτιμούν ότι άλλες 10 σοβαρές πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι στην Αττική προκλήθηκαν από την ίδια αιτία.

Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με τον ΔΕΔΔΗΕ και πηγές της διοίκησης ανέφεραν: «Δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση που να συνδέει το δίκτυο με την πυρκαγιά στην Κερατέα. Από το 2012 υπάρχουν μόνο 3 τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή, για το 0,02% του συνόλου των πυρκαγιών».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: 36χρονος έκλεψε 5 δοχεία λάδι και χρήματα από εκκλησία

Δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών σε βάρος ...
21:01 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: 4χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ένα παιδάκι 4 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) ...
20:54 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Kαρέ καρέ η διάρρηξη σε σπίτι – Έφυγαν με το συρτάρι κομοδίνου

Συμμορία Ρομά διέρρηξε σπίτι στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στην Λαμία, όπως καταγράφηκε από κάμερε...
20:25 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας ζητούν να εξεταστεί το αίτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος