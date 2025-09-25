Θεσσαλονίκη: Την ακύρωση του «Kapani Project» για λόγους ασφαλείας ζητούν οι καταστηματάρχες

Την άμεση ακύρωση της εκδήλωσης «Kapani Project» για λόγους δημόσιας ασφάλειας, έως ότου ολοκληρωθούν τα εκτεταμένα τεχνικά έργα στην Αγορά Καπάνι, ζητά το Σωματείο Εμπόρων και Επαγγελματιών «Αγορά Ιστορικού Κέντρου» (μέχρι στιγμής αριθμεί 50 μέλη), με επιστολή (24/9) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον δήμο Θεσσαλονίκης, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τα επιμελητήρια Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό.

Μάλιστα, οι καταστηματάρχες γνωστοποιούν πως δεν πρόκειται να κλείσουν τα καταστήματά τους, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων του «Kapani Project».

Όπως υποστηρίζει το σωματείο στην επιστολή του, την οποία υπογράφουν περίπου 75 καταστηματάρχες, μέλη και μη μέλη του σωματείου, τα έργα που γίνονται στην αγορά για την ανάπλαση και ασφαλτόστρωσή της, αλλά και μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί προ μηνών, έχουν δημιουργήσει «περιορισμούς στη διέλευση, εκτεθειμένες εγκαταστάσεις και σοβαρές ελλείψεις ως προς τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας».

Συνεπώς, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι πιθανό να υπάρξει αδυναμία ασφαλούς εκκένωσης του χώρου και αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών, λόγω ανισοσταθμιών, πρόχειρων καλύψεων και εκτεθειμένων τεχνικών υποδομών. Επιπλέον, τονίζουν -μεταξύ άλλων- πως η συγκεκριμένη εκδήλωση «επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνοδεύεται από υπερβολική ρύπανση και ρύπανση δημόσιων χώρων».

«Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Καπάνι, στο πλαίσιο των 60ών Δημηρίων, άλλη μια εκδήλωση. Αυτή όμως θα γίνει με το φως της ημέρας, δεν θα περιλαμβάνει τεράστιες κατασκευές και θα πραγματοποιηθεί σε ώρες λειτουργίας της αγοράς, άρα θα φέρει επιπλέον κίνηση στα καταστήματα.

Αντίθετα, στο πλαίσιο του “Kapani Project”, που θα πραγματοποιηθεί βραδινές ώρες, θα στηθούν τρεις τεράστιες εξέδρες, θα τοποθετηθούν διάφοροι πάγκοι μέσα στα στενά, θα υπάρχουν απλωμένα καλώδια κατά μήκος του δρόμου και πιθανώς θα μπουν αυτοκόλλητα στις λάμπες για τον ειδικό φωτισμό των συναυλιών. Κι όλα αυτά ενώ αναμένεται να έρθουν χιλιάδες άτομα και να καταναλωθεί αλκοόλ», υποστηρίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του σωματείου, Δημήτρης Γκούμας.

Υπενθυμίζεται ότι το Κapani Project διοργανώνεται στην ιστορική αγορά εδώ και οκτώ χρόνια κι από το 2016 μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 600 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φετινή διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 4-5 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τρεις σκηνές, περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και DJ sets, εικαστικές εκθέσεις, performances, εργαστήρια και street food.