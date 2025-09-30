Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει για ταξί, πλοία και πτήσεις 

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχουν εξαγγείλει για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενες για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στα εργασιακά, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Αναλυτικά, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).

Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος).

Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Δεμένα τα πλοία

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) αποφάσισε την συμμετοχή των ναυτεργατών στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας όπου, μεταξύ άλλων, αυξάνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 13 ώρες, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν από την απεργιακή κινητοποίηση οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.