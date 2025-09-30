Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας την Τετάρτη (01/10)

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

  • – Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).
  • – Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος).
  • – Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Αποζημιώσεις σε αγρότες: Ποιοι θα πληρωθούν και πότε – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
17:57 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρκόπουλο: Πάνω από 22 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε αποθήκη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης – Δείτε φωτογραφίες 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ...
17:50 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Επίτιμος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Tην Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευση...
17:22 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν 3 μέλη συμμορίας που «έγδυνε» σπίτια στα Βόρεια Προάστια – Ταυτοποιήθηκαν 47 περιπτώσεις απάτης με λεία πάνω απο 2 εκατ. ευρώ 

Στη σύλληψη δύο ανδρών και μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Βορειοανατολι...
17:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πτώση γυναίκας από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης