Εύβοια: Φωτιά στο Κοντοδεσπότι – Καίγονται ξερά χόρτα και ελιές Enikos Newsroom 15:55, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 κοινωνία Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (30/09) στην Εύβοια, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και ελιές στην περιοχή Κοντοδεσπότι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. 