Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Φωτιά στο Κοντοδεσπότι – Καίγονται ξερά χόρτα και ελιές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης  (30/09) στην Εύβοια, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και ελιές στην περιοχή Κοντοδεσπότι.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

16:26 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

