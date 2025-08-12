Aνεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί, ένας εγκαυματίας – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, με τις αρχές να δίνουν μέσω του 112 εντολή για εκκενώσεις οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Στο νοσοκομείο 2 άτομα

Ypάρχουν αναφορές για έναν εγκαυματία και για ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα. Όπως μεταδίδει το tempo24, τα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί – Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Αρχικά εκδόθηκε από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ λίγο αργότερα εστάλη νέα ειδοποίηση για τις ίδιες περιοχές που αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς Πάτρα»

Ακολούθησε μήνυμα για εκκένωση ακόμη έξι οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη αφορά την εκκένωση άλλων 5 οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη απομακρυνθείτε προς ΚάτωΑχαΐα» αναφέρει η νέα ειδοποίηση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: