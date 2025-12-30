Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης

Σύνοψη από το

  • Τρεις 15χρονοι συνελήφθησαν στις Αχαρνές για ληστεία σε βάρος 59χρονης, την οποία έριξαν στο δρόμο για να της αποσπάσουν την τσάντα.- Οι ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, προσέγγισαν τη γυναίκα και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο του αυτοφώρου.- Επιπλέον, συνελήφθη και η 38χρονη μητέρα του ενός εκ των κατηγορούμενων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Για ληστεία σε βάρος 59χρονης, την οποία μάλιστα έριξαν στο δρόμο για να της αποσπάσουν την τσάντα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 ετών, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες χτες, 29 Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή των Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 38χρονη μητέρα του ενός εκ των κατηγορούμενων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Η απώλεια βάρους μετά τα 50 μπορεί να έχει ένα κρυφό κόστος για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Ακίνητα και κατασκευές 2025-2026: Οι προκλήσεις και οι αντοχές μιας κρίσιμης αγοράς

ΕΦΚΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται από το 2026 για την παραγραφή χρεών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ποια αγροτικά μπλόκα «άνοιξαν» από σήμερα και πού θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 1...
11:57 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μενίδι: Τραυμάτισαν στο κεφάλι με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου

Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστ...
09:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μητροδήμος: «Ανυπομονώ να δεσμεύσουν τους λογαριασμούς μου, να δείτε πανηγύρι που θα γίνει» – Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής που φέρεται να ελέγχεται

Απαντήσεις έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Μητροδήμος από τη Συντονιστική Επιτροπή της Νίκ...
09:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι