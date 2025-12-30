Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης

Για ληστεία σε βάρος 59χρονης, την οποία μάλιστα έριξαν στο δρόμο για να της αποσπάσουν την τσάντα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 ετών, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες χτες, 29 Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή των Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 38χρονη μητέρα του ενός εκ των κατηγορούμενων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ