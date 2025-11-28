Αχαρνές: «Άνοιξε» μονοκατοικία και αφού έκλεψε αντικείμενα επέστρεψε 2 φορές για να αρπάξει και άλλα – Επιτέθηκε και σε αστυνομικούς 

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, 35χρονος κατηγορούμενος για κλοπή.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος πρωινές ώρες της Τετάρτης διέρρηξε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι εντός της ίδιας ημέρας επέστρεψε δύο φορές στην ίδια οικία προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έτερα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.

Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.