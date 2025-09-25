Θεσσαλονίκη: 300.000 αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία της πόλης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να εμβολιαστείτε δωρεάν, χωρίς ιατρική συνταγή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εμβόλιο κορονοϊού

Περίπου 300.000 αντιγριπικά εμβόλια θα παραλάβουν τα φαρμακεία στο νομό Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2025-2026.

Τι ισχύει φέτος με το αντιγριπικό εμβόλιο

Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ήδη έχουν παραληφθεί τόσο από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης όσο και από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και τα 6 αντιγριπικά εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση για φέτος. Τα αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν από τα ασφαλιστικά ταμεία και πραγματοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου χωρίς καμία επιβάρυνση του εμβολιαζόμενου, ενώ για να δράσουν και να δημιουργήσουν αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες.

«Πιστεύουμε ότι οι ποσότητες αντιγριπικών εμβολίων που έχουν παραγγελθεί επαρκούν για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού. Προς το παρόν δεχόμαστε ερωτήματα από τους συμπολίτες μας για τους εμβολιασμούς και πότε πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο. Παραδοσιακά, η διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού είναι από τις αρχές Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται να χορηγηθεί και αργότερα. Η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου», αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι και η περσινή νομοθέτηση σε μόνιμη βάση της χορήγησης, μέσω ειδικής πλατφόρμας, του αντιγριπικού εμβολίου στον ενήλικο πληθυσμό χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός δύναται να διεξαχθεί μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων χωρίς την προσκόμιση ιατρικής συνταγής για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Η ενέργεια αυτή θα αφορά, όπως και πέρυσι, μόνο τα τετραδύναμα αδρανοποιημένα συμβατικά εμβόλια και μόνο για τον ενήλικο πληθυσμό.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ήδη από πέρυσι, με την ψήφιση του νόμου Ν. 5102/24, οι πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί μπορούν πλέον να διενεργούν και όλους τους εμβολιασμούς ενηλίκων, όπως για πνευμονιόκοκκο, RSV και άλλες νόσους. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται όλα τα εμβόλια που αφορούν ανοσοκατασταλμένα άτομα και εγκύους, πλην του εμβολίου της γρίπης», επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

«Βραχνάς» το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις – Τι αναφέρει το ΕΒΕΠ

«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
17:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ηγουμενίτσα: «Πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά και της μαμάς του» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το δυστύχημα με θύμα τον 11χρονο μαθητή

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας 11χρ...
17:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος έξω από παιδικό σταθμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας 36χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος...
17:26 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 

Παράσυρση δεκάχρονου κοριτσιού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και συ...
17:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, με αποτέλε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος