ΥΠΕΞ: Χωρίς έρεισμα οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, επισημαίνει ότι «η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας».

«Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» τονίζει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ και καταλήγει με την επισήμανση: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

 

 

