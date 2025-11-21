Στουρνάρας στη δίκη για Novartis: «Ήταν μία στημένη σκευωρία με στόχο την απαξίωση του παλαιού πολιτικού συστήματος»

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Γιάννης Στουρνάρας

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, κατέθεσαν ψευδώς στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, εκβιαζόμενοι από την τότε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας καταθέτοντας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο όπου δικάζονται σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis.

Της Άννας Κανδύλη

«Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες, με στόχο την απαξίωση του «παλαιού» όπως έλεγαν πολιτικού συστήματος και τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

Σε ερώτηση της έδρας σχετικά με τους λόγους των ψευδών καταθέσεων, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υποστήριξε ότι οι μάρτυρες πιθανότατα εκβιάστηκαν και ότι ηθικοί αυτουργοί ήταν μέλη της τότε κυβέρνησης.

«Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε κυβέρνηση ήταν να με απομακρύνει από τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; Ο κ. Φρουζής στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά… Τότε, ο κ. Πολάκης είχε πει ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι’ αυτό κελάηδησαν». Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Μπορεί να είχαν ανοιχτά θέματα είτε με τη δικαιοσύνη είτε με τη φορολογική διοίκηση. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε Κυβέρνηση», τόνισε στην κατάθεσή του, προσθέτοντας πώς ήταν «άηθες» αυτό που έκαναν και πως «πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Ο μάρτυρας τόνισε ότι εξακολουθεί να επιθυμεί την αποκάλυψη της αλήθειας και κάλεσε τους δύο κατηγορούμενους να πουν ποιοι τους εκβίασαν, σημειώνοντας ότι ακόμα και τώρα η υπόθεση μπορεί να ανοίξει ξανά.

Η κατάθεση του κ. Στουρνάρα θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

