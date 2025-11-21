Κακοκαιρία: Στις 367 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Ιόνιο και Ήπειρο  

κακοκαιρία, Κέρκυρα

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας. Αναλυτικά:

  •  Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.
  •  Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr .

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr .

