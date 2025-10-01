Βρεττός για τη διαγραφή από «Νίκη»: Το πρόβλημα ήταν ότι ορίστηκα στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν με ήθελαν τα συμφέροντα

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Βρεττός

«Έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν παραδίδω την κοινοβουλευτική έδρα για αυτό και το κόμμα δεν τόλμησε να μου τη ζητήσει», είπε ο Νίκος Βρεττός, αφού διαγράφηκε από το κόμμα «Νίκη, η οποία πλέον μένει με 8 βουλευτές.

Ο Νίκος Βρεττός έκανε λόγο για προσχήματα αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας και στη σύγκρουση με το κόμμα του σχετικά με την ψήφο του στη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δημοσκοπικά εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού και ή θα έπρεπε να γίνουμε το δεκανίκι της ΝΔ όπως πολλές φορές έγινε σε κρίσιμες ψηφοφορίας ή να είμαστε στην ουρά του ΠΑΣΟΚ ενώ έπρεπε να κάνουμε πράξη την απόφαση για πολυκομματικό προεδρείο», τόνισε στην ΕΡΤ ο Νίκος Βρεττός.

«Όταν εδώ και 6 μήνες τρεις βουλευτές με έχουν πάει στην επιτροπή Δεοντολογίας και κάθε ημέρα γίνεται αναβολή, τότε δεν μιλάμε για κόντρα. Ήταν προσχηματική διαδικασία γιατί προηγήθηκε της ψηφοφορίας», ανέφερε και παράλληλα ο κ. Βρεττός μίλησε για «χυδαία ενέργεια από ανθρώπους που είναι στο κόμμα σχετικά με το ασυμβίβαστο».

Το πρόβλημα ήταν ότι ορίστηκα στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν με ήθελαν τα συμφέροντα. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό, παλεύουν για όσο περισσότερο οικονομικό οξυγόνο μπορούνε, είπε ο Νίκος Βρεττός.

Αναφέρθηκε επίσης σε διχογνωμία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με Αίγυπτο και Κύπρο: «Εμείς σαν κίνημα υποστηρίζαμε αυτό που για τα εθνικά θέματα κρίναμε συμφέρουσας σημασίας για τη διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας και ξέρετε ότι κάναμε σθεναρή κριτική στην κυβέρνηση γιατί χάθηκαν λεφτά».

Τα καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης γίνονται από επιχειρηματίες και πολλές φορές τα οικονομικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετούνται και από το να μην υπάρχει η «Νίκη», τόνισε ο βουλευτής.

Ερωτηθείς για τις επόμενες εκλογές, ο Νίκος Βρεττός επιβεβαίωσε ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του και ότι θα σεβαστεί την λαϊκή εντολή.

