Βουλή: Προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, έπειτα από αίτημα Μητσοτάκη

Τη διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο όλα τα ανοιχτά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στη Γάζα.

Βουλή: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τις φρεγάτες Belharra – «Κοντά σε Μνημόνιο και για τις 2+2 Bergamini», ανακοίνωσε ο Δένδιας

Η ειδική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής έως τις 15 Οκτωβρίου, με την ημερομηνία να «κλειδώνει» μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να οργανωθεί η συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και θεσμική ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικό αίτημα είχε ήδη καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας συζήτηση αποκλειστικά για τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη διεύρυνση του πλαισίου ώστε να τεθούν στο τραπέζι όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

13:56 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Η απάντηση στις δηλώσεις Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα – «Κάποιες είναι προς τη λάθος κατεύθυνση»

Για ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία αναφορικά με τη ματαίωση της συνάντησης του Έλληνα ...
13:51 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η άρνηση κλήσης του κ. Μυλωνάκη δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμη μια «κακιά στιγμή» Εξεταστικής Επιτροπής

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρν...
13:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση τ...
13:03 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση – Τι απαντά η κυβέρνηση

Την κλήτευση για κατάθεση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ζητούν τα κόμμ...
