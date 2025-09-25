Βουλή: Προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, έπειτα από αίτημα Μητσοτάκη

Τη διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο όλα τα ανοιχτά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στη Γάζα.

Η ειδική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής έως τις 15 Οκτωβρίου, με την ημερομηνία να «κλειδώνει» μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να οργανωθεί η συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και θεσμική ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικό αίτημα είχε ήδη καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας συζήτηση αποκλειστικά για τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη διεύρυνση του πλαισίου ώστε να τεθούν στο τραπέζι όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.