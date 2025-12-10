Βορίδης: Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα – Οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα

  • Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι «ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα», επισημαίνοντας πως οι κινητοποιήσεις που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες δυσχεραίνουν τη συζήτηση.
  • Ο κ. Βορίδης τόνισε πως «οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους» και υπενθύμισε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για πληρωμές, με εκταμιεύσεις ήδη για κτηνοτρόφους αυτόχθονων φυλών.
  • Αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, ο υπουργός υπενθύμισε τα μέτρα της κυβέρνησης για μείωση ΦΠΑ, ειδικά τιμολόγια ρεύματος και αγροτικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως «έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής».
“Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα» είπε ο Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του, ενώ πρόσθεσε πως όταν τελούνται αδικήματα, όλες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να φροντίζουν για την εφαρμογή του νόμου.

Μητσοτάκης στο Μετρό: Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας είναι στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας

«Οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους», τόνισε ο κ. Βορίδης στην ΕΡΤ υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για συγκεκριμένες πληρωμές και έχει ήδη προχωρήσει σε εκταμιεύσεις για ορισμένες ομάδες, όπως οι κτηνοτρόφοι αυτόχθονων φυλών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά σχετίζονται με διαδικαστικούς ελέγχους και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σημείωσε ακόμα ότι οι κινητοποιήσεις που οδηγούν σε παρακώλυση συγκοινωνιών δυσχεραίνουν τη συζήτηση και μπορούν να οδηγήσουν σε εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Όταν η κυβέρνηση λέει ελάτε να μιλήσουμε και οι αγρότες δεν προσέρχονται, δυσκολεύει η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, ο κ. Βορίδης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, τη θέσπιση ειδικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και τη χορήγηση αγροτικού πετρελαίου, καθώς και τα μέτρα κατά της ελληνοποίησης προϊόντων. «Αυτά τα μέτρα έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής και έχουν αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων παραγωγών», δήλωσε.

Τέλος, σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «βαθιά προγραμματική και ιδεολογική αυτοκριτική» ώστε να υπάρξει σοβαρή ανασύνταξη της Αριστεράς και επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών και στρατηγικών για την πορεία της χώρας.

16:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

