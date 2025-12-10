Λαμία: Αγρότες έκλεισαν και τους παραδρόμους στον κόμβο του Μπράλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Αγρότες έκλεισαν και τους παραδρόμους στον κόμβο του Μπράλου

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) οι αγρότες, που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, είτε αυτά κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, είτε προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, είτε κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο.

Ο αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.

