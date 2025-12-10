Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Διαψεύδει fake news στο Facebook για έρανο για «εγκαταλελειμμένα μωρά» – «Δεν υπάρχει τέτοια πτέρυγα»

  • Το Νοσοκομείο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε πρόσκληση για αποστολή ειδών σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών», καθώς τέτοιο τμήμα δεν υφίσταται και δεν υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης ειδών.
  • Το νοσοκομείο διευκρινίζει ότι, σε αντίθεση με αναρτήσεις που καλούν για αποστολή ειδών σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών», δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
  • Η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα Νοσοκομεία μας.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

μωρό
Πηγή: Pexels.com

Το Νοσοκομείο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε πρόσκληση για αποστολή ειδών σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών», καθώς -όπως τονίζεται- τέτοιο τμήμα δεν υφίσταται και δεν υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης ειδών.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Αναφορικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που αφορούν πρόσκληση για αποστολή ειδών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών” του Γ.Ν.Μ. “Έλενα Ελ. Βενιζέλου”– “Αλεξάνδρα”, σας γνωρίζουμε ότι στο Νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε “πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών” και προφανώς καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των “fake” αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα Νοσοκομεία μας και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα Νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες.»

16:37 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

16:31 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

16:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

15:58 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

