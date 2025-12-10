Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας άνοιξαν συμβολικά τα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά τα μικρής έκτασης επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν αγρότες να εισέλθουν σε αυτήν, αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αιτωλοακαρνανία έφτασαν στα διόδια της γέφυρας και σήκωσαν συμβολικά τις μπάρες για κάποια ώρα, επιτρέποντας ελεύθερη διέλευση οχημάτων.

Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.

Στην απέναντι πλευρά, αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου με τη γέφυρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα , στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική οδό της Πάτρας.