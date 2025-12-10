Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση επικράτησε πριν από λίγο μεταξύ αγροτών και αστυνομικών κοντά στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένα τρακτέρ πήγε στο χωράφι προκειμένου να οργώσει. Αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν προς το συγκεκριμένο χωράφι, ζήτησαν τα στοιχεία του αγρότη και σταμάτησαν το τρακτέρ. Υπήρχε εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο τρακτέρ θα κινούνταν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στο σημείο έφτασαν και άλλοι αγρότες με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση μεταξύ αστυνομικών και αγροτών.

Ένας αγρότης μετά την ένταση αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτή την ώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει.