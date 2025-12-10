Δίκη Novartis: Το βίντεο «απαγωγής» της Ευγενίας Μανωλίδου και ο διάλογος Γεωργιάδη – Δεστεμπασίδη

Σύνοψη από το

  • Βίντεο με την «απαγωγή» της συζύγου του Αδώνι Γεωργιάδη, Ευγενίας Μανωλίδου, προβλήθηκε σήμερα από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, κατά τη διάρκεια της δίκης των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.
  • Ο Φ. Δεστεμπασίδης υποστήριξε ότι το υλικό είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα, σκηνοθετώντας την απαγωγή της συζύγου του κ. Γεωργιάδη με στόχο να ασκήσει πίεση στον τότε υπουργό.
  • Ο κ. Γεωργιάδης, αν και χαρακτήρισε το περιεχόμενο «γελοιότητα», τόνισε πως το βίντεο αποδεικνύει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «αθέμιτα μέσα» για να πετύχει τους στόχους της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Ευγενία Μανωλίδου Άδωνις Γεωργιάδης

Βίντεο με την «απαγωγή» της συζύγου του Αδώνι Γεωργιάδη, Ευγενιας Μανωλίδου, προβλήθηκε σήμερα από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, κατά τη διάρκεια της δίκης των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis. Με την άδεια του δικαστηρίου, ο Φ. Δεστεμπασίδης παρουσίασε υλικό το οποίο –όπως υποστήριξε– είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να σκηνοθετούν την απαγωγή της συζύγου του κ. Γεωργιάδη, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον τότε υπουργό.

Της Άννας Κανδύλη

Το βίντεο περιέγραφε έναν άνδρα που υποδυόταν τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ η σύζυγός του φαινόταν να επικοινωνεί μαζί του λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα απαγωγής. «Καλά, αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά…» σχολίασε γελώντας ο κ. Γεωργιάδης μόλις ολοκληρώθηκε η προβολή.

Μετά την προβολή, ο ίδιος ο κατηγορούμενος υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο αποδεικνύει την «αλαζονεία» της εταιρείας. «Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε», είπε ο Φ. Δεστεμπασίδης.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως, αν και θεωρεί το περιεχόμενο «γελοιότητα», το βίντεο δείχνει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «αθέμιτα μέσα» για να πετύχει τους στόχους της. «Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό, που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος ρώτησε αν ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί τη Novartis «σκάνδαλο γιατρών», με τον πρώην υπουργό να απαντά καταφατικά, αναφερόμενος σε «σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων».

Στο ερώτημα όμως γιατί κανένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί, απέδωσε την εξέλιξη στη χρονική παραγραφή, λέγοντας ότι «η ευκαιρία χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν η έρευνα στράφηκε στους πολιτικούς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Καταστήματα: Αρχίζει από αύριο το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Συντάξεις: Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά – Δείτε παραδείγματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Ομάδα εφήβων παρείχε… «προστασία» σε ανήλικους – 5 συλλήψεις, απέσπασαν 7.500 ευρώ από θύμα τους

Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου, εξάρθρωσαν οι αστ...
14:31 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αγρότες κάνουν καθιστική διαμαρτυρία – Δείτε βίντεο

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου...
14:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Έληξε ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου – Στο μπλόκο της Νίκαιας επιστρέφουν οι αγρότες

Έπειτα από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλ...
14:04 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 14χρονος που εκβίαζε 12χρονο συμμαθητή του – Πώς κατάφερε να του αποσπάσει 8.200 ευρώ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, που καταγράφηκε ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα