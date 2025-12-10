Φάμελλος στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που κλείνει τις Εθνικές Οδούς – Οι αγρότες βγαίνουν στα μπλόκα γιατί δεν έχουν μέλλον

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις άσκησε μιλώντας κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, άσκησε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της έχει οδηγήσει στην κατάρρευση του αγροτικού τομέα, ενώ επέρριψε την ευθύνη για το κλείσιμο των εθνικό οδών στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως είπε οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους επειδή δεν έχουν μέλλον.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του και απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματος, υποστήριξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «γαλάζιο», το σκάνδαλο όπως είπε «των γαλάζιων ακρίδων, των δαπέδων, των χασάπηδων, των Φεράρι και των δήθεν κερδισμένων Τζόκερ και λαχείων στερεί από τους τίμιους αγρότες και τις τίμιες αγρότισσες, τους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να ζήσουν, να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στην ελληνική περιφέρεια».

Υποστήριξε ότι η «κατάρρευση του αγροτικού τομέα έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια, σκανδαλώδεις επιλογές, αδικαιολόγητες παραλείψεις».

«Η γεωργία και η κτηνοτροφία, σήμα κατατεθέν της Ελλάδας παγκόσμια, απαξιώνονται συστηματικά, ενώ μεγάλα τμήματα της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών οδηγούνται στην ερήμωση και την εγκατάλειψη και αυτό είναι ένα πρόβλημα εθνικής σημασίας», προσέθεσε.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως «οι αγρότες, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι βρίσκονται σε απόγνωση, αδυνατούν να καλύψουν τα δυσβάσταχτα κόστη παραγωγής, αντιμετωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, ενώ από τη μια μεριά δεν βρίσκουν εργατικά χέρια και από την άλλη μεριά είναι παγιδευμένοι σε συσσωρευμένα χρέη».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «απέδειξε ότι είναι άριστη στη ρεμούλα, στα ρουσφέτια και στα σκάνδαλα, αλλά παντελώς ανίκανη και απρόθυμη να λάβει μέτρα για τους τίμιους αγρότες».

«Ούτε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν καταφέρει μετά από έναν χρόνο να στηρίξουν και να στελεχώσουν. Για τέτοια αριστεία μιλάμε», προσέθεσε και υποστήριξε ότι «δισεκατομμύρια έχουν κλαπεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019».

Συνεχίζοντας σε σκληρούς τόνους κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αφού κλέψανε τους αγρότες, αφού τους εξαπατούν εδώ και έξι χρόνια, τώρα τους ρίχνουν και το φταίξιμο γιατί βγήκαν στους δρόμους και τους δέρνουν κιόλας».

«Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που κλείνει τους δρόμους και τις εθνικές οδούς. Οι αγρότες βγαίνουν στα μπλόκα γιατί δεν έχουν μέλλον και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής κτηνοτροφίας αμφισβητούνται», κατέληξε, σύμφωνα με το ERTNews ο κ. Φάμελλος.