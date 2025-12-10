Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης

Σύνοψη από το

  • Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο των ΜΜΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ.
  • Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ», όπου εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για δεκαετίες. Είχε επίσης συνεργασίες με τη «Φωνή της Ελλάδας» και διάφορα περιοδικά.
  • Η κηδεία του Νίκου Ιερείδη θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητεί να διατεθούν χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΙΚΟΣ ΙΕΡΙΔΗΣ

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο των ΜΜΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με συγκίνηση ανακοινώνει την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Νίκου Ιερείδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών.

Ο Νίκος Ιερείδης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ». Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για δεκαετίες, καθώς συνέχισε την εργασία του και μετά την συνταξιοδότησή του, ενώ από το 1972 έως το 1990 συνεργάστηκε με τη «Φωνή της Ελλάδας». Υπήρξε, επίσης, για πολλά χρόνια συνεργάτης των περιοδικών «Ταχυδρόμος», «Θεατής», «Ζυγός» και της εφημερίδας «Μακεδονία».

Ο Νίκος Ιερείδης εργάστηκε άοκνα για δεκαετίες ενώ είχε τις καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους του. Άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής διακρίθηκε στον τομέα του και τιμήθηκε με το Βραβείο συντακτών ύλης του Ιδρύματος Μπότση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους γιους του και ιδιαίτερα τον Χρήστο, ο οποίος έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του.

Η κηδεία του Νίκου Ιερείδη θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου στις 12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί αντί στεφάνων να διατεθούν χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Έρευνα: Η Ελλάδα στο στόχαστρο νέων κυβερνοαπειλών – Γιατί είναι πιο ευάλωτες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα τα επιδόματα φέτος τα Χριστούγεννα – Μόνιμη η δυνατότητα προπληρωμής από το 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:37 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: Αγρότες έκλεισαν και τους παραδρόμους στον κόμβο του Μπράλου

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν το μεσημέρι της Τε...
16:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Διαψεύδει fake news στο Facebook για έρανο για «εγκαταλελειμμένα μωρά» – «Δεν υπάρχει τέτοια πτέρυγα»

Το Νοσοκομείο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά...
16:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 20χρονου θείου και του 40χρονου συντρόφου του που ασελγούσαν στα 2 ανήλικα ανίψια του 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στο...
15:58 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας άνοιξαν συμβολικά τα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά τα μικρής έκτασης επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ότ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα