Βελόπουλος: Απευθύνω έκκληση στους αγρότες, μην σας διασπάσει το Μαξίμου

Έκκληση στους αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να μη διασπαστούν ενόψει του καλέσματος του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, απηύθυνε μιλώντας σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Τώρα ο πρωθυπουργός θέλει διάλογο με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους. Γιατί; Δεν ξέρει ποια είναι τα προβλήματα; Λέτε ότι θέλετε διάλογο. Πληρώστε πρώτα τους αγρότες, διαγράψτε τους τόκους των χρεών τους, επιμηκύνετε τον χρόνο αποπληρωμής των δανείων, δώστε αφορολόγητο πετρέλαιο. Αφήστε τα λόγια και δώστε λύση. Απευθύνω έκκληση στους αγρότες. Μη σας διασπάσει το Μαξίμου. Το κατάφερε εν μέρει με τους αγρότες στην Κρήτη».

Για τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε: «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μην μαλώνετε σε ποιον ανήκει ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης. Δεν χρειάζεται να μαλώνετε. Ανήκει και στους δύο σας. Ένα κόμμα είστε. Εις σάρκαν μίαν. Δείτε τα έδρανα των βουλευτών. Όλοι οι σημιτικοί υπουργοί είναι εδώ».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Για εμάς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον πρωτογενή τομέα. Κάποιοι τώρα ασχολούνται, αλλά όταν εμείς τα λέγαμε από το 2020, το 2021, το 2022, πού ήσασταν; Όταν ουρλιάζαμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πού ήσασταν; Κάνατε πικ νικ;», αναρωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Για εμάς ο αγώνας συνεχίζεται. Εμείς διαφέρουμε από όλους σας. Εμείς κάνουμε πολιτική με πρόγραμμα και σχέδιο. Για εμάς η πολιτική δεν είναι σόου για τις κάμερες, αλλά συμβόλαιο τιμής με τον πολίτη. Κάποιοι επιχειρούν την συγκάλυψη και κάποιοι την κάλυψη για το σόου. Εμείς πληρώνουμε ακριβά τον αγώνα μας και όχι ανέξοδα. Αλλά δεν φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους».