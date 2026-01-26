Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Επί τόπου κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας

  • Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της φωτιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα.
  • Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.
  • Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.
Κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της φωτιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα εκφράζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

 

14:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

