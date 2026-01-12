Το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

  • Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον.
  • Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι (ώρα προσέλευσης: 11.30). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αντώνης Σαουλίδης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Άρης Στυλιανού, Διονύσης Τεμπονέρας και Κώστας Τούμπουρος.
  • Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), όπως γνωστοποίησαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι (ώρα προσέλευσης: 11.30). Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

  • Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός
  • Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
  • Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Διονύσης Τεμπονέρας, Δικηγόρος
  • Κώστας Τούμπουρος, Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

 

 

