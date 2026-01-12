Το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), όπως γνωστοποίησαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι (ώρα προσέλευσης: 11.30). Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Διονύσης Τεμπονέρας, Δικηγόρος

Κώστας Τούμπουρος, Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.