Το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), όπως γνωστοποίησαν οι εκδόσεις Gutenberg.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι (ώρα προσέλευσης: 11.30). Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
- Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
- Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
- Διονύσης Τεμπονέρας, Δικηγόρος
- Κώστας Τούμπουρος, Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.