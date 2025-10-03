Θάνος Πλεύρης: Το αίτημα του κ. Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη

Το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης αναφερόμενος στην απεργία πείνας που κάνει ο πατέρας του Ντένις, που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε για το θέμα ότι «είναι προφανές ότι όχι απλά ο κάθε γονιός, πόσω μάλλον στην περίπτωση γονέα που βρίσκεται σε μια υπόθεση και έχει δικαιώματα, προφανώς πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει. Η Δικαιοσύνη βλέπει ποια ευσταθούν και ποια όχι. Είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή να οτιδήποτε θέλει να διερευνήσει ένα μέρος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να το εξετάσει. Η κυβερνητική πολιτική έχει μια σαφή θέση εδώ πέρα. Ότι στα θέματα που έχει το υλικό η Δικαιοσύνη να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει θέση ή υπέρ ή κατά. Ο κ. Δένδιας δεν είναι “εκτός γραμμής”, αλλά λέει κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη Δικαιοσύνη. Ο κ. Ρούτσι υποβάλλει ένα αίτημα. Αυτό το αίτημα αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο. Πολιτικά, υπάρχει μια θέση γονέων που λέει ότι δε πρέπει να ξεκινήσει καμία διαδικασία και να γίνουν πρώτα όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις σορούς».

«Υπάρχει και μια θέση γονέων που λέει ότι θέλουν να ξεκινήσει η δική το συντομότερο δυνατό. Άρα σε αυτό , πολιτικά δεν μπορείς να πάρεις κάποια θέση. Το αίτημα του κ. Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η δικαιοσύνη. Ο κ. Δένδιας είπε το αυτονόητο», συνέχισε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Αναφορικά με την επίσκεψη της κ. Κοβέσι ο Πλεύρης υπογράμμισε: «Για τα Τέμπη η κ. Κοβέσι μίλησε για κάτι που δε πρέπει να ξεχνάμε. Αναφορικά με το «ύποπτο φορτίο» η ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Η κ. Κοβέσι ελέγχει ποινικές ευθύνες και όχι πολιτικές. Για τα μεν Τέμπη, το κομμάτι της κ. Κοβέσι που αφορούσε την αρμοδιότητά της αφορούσε στο σκέλος το οποίο ήταν με την σύμβαση 717. Οποιοδήποτε έργο είχε γίνει που σχετιζόταν με την ασφάλεια θα μείωνε τον κίνδυνο ατυχήματος».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα είπε η Κοβέσι: «Η κ. Κοβέσι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ διερευνούσε δύο αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης το οποίο δεν το έστειλε στη Βουλή, και είχε στείλει για τυχόν απιστία. Η Βουλή αξιολόγησε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι. Η κ. Κοβέσι σεβόμενη και το ελληνικό Σύνταγμα στο οποίο προφανώς έχει εκφράσει ότι αποτελεί ένα εμπόδιο στην περαιτέρω έρευνα, δεν μπορούσε να κάνει ούτε έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήτησε από τη Βουλή να μπορέσει να ελέγξει, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα οδηγείτο. Εμείς κρίναμε ότι τα στοιχεία τα οποία ήρθαν δεν συνιστούσαν λόγο ποινικού ελέγχου των πολιτικών προσώπων. Η κ. Κοβέσι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που δεν διαφωνεί κάποιος, ότι προφανώς είναι ένα θέμα διαφθοράς κεντρικής που δείχνει χρήματα των ευρ. επιδοτήσεων να μοιράζονται σωστά. Υπάρχουν θέματα πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Προφανώς ένα σκάνδαλο πέρα από την διαχρονικότητά του όταν εξελίσσεται επί των ημέρων σου είναι ξεκάθαρο ότι συνιστά πολιτική σου ευθύνη. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη».

Αναφερόμενος στον Γ. Μυλωνάκη, είπε: «Ο κ. Μυλωνάκης είναι μάρτυρας που έχει κληθεί. Τον κ. Μυλωνάκη στην πραγματικότητα, που δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα, η αναφορά του είναι από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθέριας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρεται ότι ήξερε και έκανε οτιδήποτε ο κ. Μυλωνάκης. Ο κ. Μυλωνάκης απαντάει και απαντάει ξεκάθαρα σε αυτό. Ο κ. Σαλάτας αυτό το οποίο ανέφερε είναι: «πείτε μου, ένας υφ. Πάρα τω Πρωθυπουργώ που βλέπει ότι υπάρχουν ανακοινώσεις σε βάρος της ευρ. εισαγγελέως και παίρνει και λέει ότι πρέπει να συνεργαστείς με την ευρ. εισαγγελέα.» Λειτουργεί υπέρ ή κατά της έρευνας;». Προφανώς υπέρ. Ο κ. Μυλωνάκης πολύ ορθώς, όταν βλέπει απόσταση μεταξύ της ευρ. εισαγγελέως με έναν κρατικό λειτουργό, του λέει ότι πρέπει να έχουμε πλήρη συνεργασία. Και ορθώς όταν ο κ. Μυλωνάκης βλέπει ότι γίνεται μια έρευνα, ζητεί να ενημερωθεί όχι για τα στοιχεία της έρευνας αλλά για να μάθει να δει τι γίνεται. Στην εξεταστική καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας. «Ελεγχόμενους» βάζει η ελληνική δικαιοσύνη, όχι τα κόμματα. Ελεγχόμενος δεν είναι ο κ. Μυλωνάκης, δεν είναι ελεγχόμενος από την Δικαιοσύνη».