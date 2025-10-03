Καλάβρυτα: Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο χιονοδρομικό κέντρο

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα έφερε τις πρώτες νιφάδες χιονιού στην κορυφή του Χελμού, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, παρότι το ημερολόγιο γράφει ακόμη 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, χιόνι έπεσε στην κορυφή του Χελμού, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, δημιουργώντας ένα απρόσμενα χειμωνιάτικο σκηνικό. Το ίδιο το Χιονοδρομικό Κέντρο ανάρτησε φωτογραφία με το λευκό τοπίο, σχολιάζοντας: «Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!».

Χειμωνιάτικο σκηνικό εν μέσω φθινοπώρου

Οι πρώτες νιφάδες στα Καλάβρυτα αποτελούν μια από τις πρώτες εικόνες χιονιού για τη φετινή σεζόν, κάτι που ξάφνιασε τους κατοίκους και χαροποίησε τους φίλους του σκι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του φθινοπώρου, η έντονη κακοκαιρία που διαρκεί από χθες 2/10 έχει κατεβάσει σημαντικά τον υδράργυρο, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε χειμώνα.

Το φαινόμενο δεν αναμένεται να έχει διάρκεια, ωστόσο δίνει μια πρώτη «πρόβα» για την ερχόμενη χιονοδρομική περίοδο.

