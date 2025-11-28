Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους υπουργούς – Τα σενάρια για ανασχηματισμό

Να ενισχύσει το θετικό αποτύπωμα της κυβέρνησης στην κοινωνία επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το μήνυμα στους υπουργούς ήταν να σηκώσουν τα μανίκια και να δείξουν έργο.

Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει το κοινωνικό προφίλ της καθώς επιδιώκει να απευθυνθεί σε ειδικά ακροατήρια αλλά και παραδοσιακές δεξαμενές των ψηφοφόρων της ΝΔ. Έτσι μετά την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας η κυβέρνηση στοχεύει σε μέτρα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα ανακουφίζουν τα νοικοκυριά.

Ο προϋπολογισμός για το 2026, η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και οι αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολεοδομιών και στο κληρονομικό δίκαιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Στην ομιλία του στους υπουργούς ο Πρωθυπουργός έθεσε το τρίπτυχο «υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, παραγωγικότητα», ενώ επανέφερε σημεία του προεκλογικού λόγου της ΝΔ το 2023, δηλαδή τη μάχη με το βαθύ κράτος και την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «είμαστε ταγμένοι στη μάχη με το βαθύ κράτος και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας». Αναφέρθηκε στην κριτική περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης της κυβέρνησης και σημείωσε ότι «δεν πατάμε φρένο» στις σημαντικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων η κυβέρνηση τονίζει ότι η τομή που έφερε είναι η συμφωνία εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών καθώς επιθυμεί να περάσει το μήνυμα ότι η κεντροδεξιά κυβέρνηση μπορεί να εκφράζει και τις δύο πλευρές. Αυτό άλλωστε υπογράμμισε χθες με δηλώσεις της στο Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8 η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Όποιος ασκεί κριτική σήμερα ασκεί κριτική και σε όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Αυτό δεν είναι μία μονομερής πράξη της κυβέρνησης. Αυτό είναι μία συμφωνία όλων των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Άρα οποιαδήποτε κριτική ασκείται, ασκείται σε μία συμφωνία των ίδιων των πρωταγωνιστών της αγοράς εργασίας και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό», είπε η υπουργός Εργασίας.

Τα σενάρια για ανασχηματισμό

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε εμβόλιμα και μία συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης όταν έκλεισαν τα μικρόφωνα. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στους υπουργούς να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. «Απαγορεύεται να μην ολοκληρωθεί κάποιο έργο εντός χρονοδιαγράμματος», φέρεται να είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού ερμηνεύεται από κάποιους ως προειδοποίηση ενόψει ενός πιθανού ανασχηματισμού. Συγκεκριμένα υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να προειδοποιήσει τους υπουργούς να στρωθούν στην δουλειά καθώς αξιολογούνται για το έργο τους και θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Οι κινήσεις Μητσοτάκη «διαβάζονται» ως μία προσπάθεια η κυβέρνηση να μπει με ορμή στο πρώτο εξάμηνο του 2026, που θα είναι ο τελευταίος βατήρας για την κυβέρνηση πριν εισέλθουμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές.

Παράλληλα από τον Ιανουάριο οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους και το θετικό αντίκτυπο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μία κοινωνική πυξίδα που πρέπει να έχει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση από το 2026.