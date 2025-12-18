Τα επίσημα χρονοδιαγράμματα που η Τουρκία θα παραλάβει τα Eurofighter

Οι επίσημες ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του enikos.gr σχετικά με τις παραλαβές των πρώτων μαχητικών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τουρκία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει πριν από το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, η Τουρκία, πριν παραλάβει τα καινούργια, επιδιώκει να πάρει μεταχειρισμένα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Τούρκοι θα παραλάβουν την εξελιγμένη έκδοση των Eurofighter Tranche 5 και, μαζί με αυτά, τα δικαιώματα σε συγκεκριμένες τεχνολογίες του μαχητικού.

Σύμφωνα με το TurDef, η Μεγάλη Βρετανία επιβεβαίωσε επίσημα τη διαδικασία προμήθειας του Eurofighter Typhoon από την Τουρκία. Η βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση του Typhoon έχει προγραμματιστεί για το 2030. Αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι η πρώτη επίσημη ημερομηνία που ανακοινώθηκε για τη διαδικασία.

Η δήλωση επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς Meteor περιλαμβάνεται στο πακέτο που θα προσφερθεί στην Τουρκία. Έτσι, η Τουρκία θα αποκτήσει προηγμένες δυνατότητες εμπλοκής αέρος-αέρος με το Eurofighter, σε μία προσπάθεια να εξισορροπήσει την προμήθεια των Rafale από την Ελλάδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχει παραχωρήσει στην Τουρκία ιστορικά δικαιώματα για την ενσωμάτωση όπλων, πυρομαχικών και λογισμικού εγχώριας παραγωγής. Η Τουρκία θα μπορεί να εξάγει μέρος του λογισμικού και των συστημάτων που αναπτύσσει για το Eurofighter σε τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τα δεδομένα των αποστολών, θα διασφαλιστεί ο πλήρης εθνικός έλεγχος. Η Τουρκία θα μπορεί να δημιουργεί και να ενημερώνει τα δικά της αρχεία δεδομένων αποστολών και βιβλιοθήκες ηλεκτρονικού πολέμου.

Η διαδικασία θα προχωρήσει σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την προμήθεια αεροσκαφών και όπλων και η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες συμφωνίες συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης. Η δήλωση τόνισε, επίσης, τον βασικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην παραγωγή Eurofighter και ότι η παραγωγή θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Τουρκία δε μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Αναμένοντας τα καινούργια της μαχητικά το 2030, κάνει κινήσεις για την προμήθεια μεταχειρισμένων από δύο χώρες: το Ομάν και το Κατάρ.

Στόχος της είναι να παραλάβει τη διετία 2026–2027 συνολικά 20 μεταχειρισμένα μαχητικά Eurofighter έκδοσης Tranche 3, επί των οποίων θα εκπαιδευτούν οι πιλότοι της, δημιουργώντας παράλληλα και τις υποδομές με τα logistics για την υποστήριξή τους.