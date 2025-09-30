ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα – Ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει και το ξέρει

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού στρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε πως είναι αποφασισμένος να βυθίσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη και σιωπηρή προεκλογική περίοδο με αποκλειστικό στόχο το προσωπικό του damage control. Απέδειξε, επιπλέον, πως η τοξικότητα του πολιτικού του λόγου θα εκτοξευθεί, καθώς παντού βλέπει «fake news» και «ψεύδη» σε βάρος του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του:

«Είναι ψευδές πως οι φοροελαφρύνσεις και οι εξαγγελίες που κάνει δεν πρόκειται να βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς αφήνει τα καρτέλ να δρουν ανεξέλεγκτα και τον πληθωρισμό να καλπάζει; Είναι ψέματα ότι η ακρίβεια ροκανίζει και συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα;

Είναι ψευδές πως η λογική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου στην εξωτερική πολιτική οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα;

Είναι fake news ότι η περασμένη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη ήταν ένα φιάσκο για την εξωτερική μας πολιτική;

Είναι ψέμα πως αρνείται να πει τη λέξη γενοκτονία  για την Παλαιστίνη και ότι είναι ο φανατικός σύμμαχος του σφαγέα Νετανιάχου;

Είναι ψευδές ότι οι πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβο ενώ θησαυρίζουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας;

Είναι ψευδές ότι τα γαλάζια σκάνδαλα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κοινοβουλευτικές πιρουέτες και κατασκευάσματα; Ότι ο λαός ζητά δικαιοσύνη και αποκατάσταση των αδικιών;».

«Όχι κ. Μητσοτάκη. Αυτές είναι αλήθειες που τις γνωρίζετε πιο καλά όλους γιατί δικό σας δημιούργημα είναι αυτή η πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα. Ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει και το ξέρει. Η συντηρητική παράταξη απέτυχε η Προοδευτική Ελλάδα μπορεί», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

