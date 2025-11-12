ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη: «Πόσα ακόμα προβλήματα θα προκαλέσει στη χώρα η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης;»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική για την συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις των δύο ηγετών «αποδεικνύουν ξεκάθαρα την πρωτοφανή κατάσταση της διάστασης απόψεων μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου, για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα: Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο βρίσκεται εκ νέου στο σημείο μηδέν, αλλά και του ζητήματος διεξαγωγής μίας πιθανής διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ακολούθως εξηγεί: «Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως “αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών”. Με άλλα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πλήρως την σκληρή κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανεπάρκεια και επικίνδυνες επιλογές, εφόσον ο ίδιος πλέον δηλώνει ότι θα ξαναγίνει ο οικονομοτεχνικός σχεδιασμός, δηλαδή μελέτες που είχαν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, ενώ παράλληλα οι έρευνες πεδίου για το έργο αυτό έχουν παγώσει από τον Ιούλιο του 2024, τουλάχιστον».

Σημειώνει ακόμη: «Παράλληλα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις δηλώσεις τους δεν έγινε καμία αναφορά για μία Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο προσφάτως ο Κύπριος Πρόεδρος ζήτησε τη συγκρότηση ενός σχήματος “ΟΑΣΕ ή ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής”, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πιθανότητα συγκρότησης μίας πενταμερούς διάσκεψης. Ούτε σε αυτό το θέμα υπάρχει ο παραμικρός συντονισμός».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Εδώ και έξι χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταφέρει να λύσει ούτε τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με το καλώδιο, αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πόσα ακόμα προβλήματα θα προκαλέσει στη χώρα η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης;».

