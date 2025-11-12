Αμπάς στην Figaro: «Θα ήθελα τα Κράτη της Παλαιστίνης του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» – Τι είπε για τη Χαμάς

Την επιθυμία «το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι, με όρους ειρήνης, ασφάλειας και καλής γειτονίας» διατυπώνει, σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αυτό προϋποθέτει θαρραλέα ηγεσία στο Ισραήλ, πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω του διαλόγου».

Επισκεπτόμενος το Παρίσι για πρώτη φορά, μετά την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Γαλλία, ο Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ευγνώμων προς την γαλλική πλευρά για την γενναία, όπως την χαρακτήρισε, πράξη της και τόνισε ότι στόχος της επίσκεψής του είναι «ο συντονισμός με τη Γαλλία για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, βάσει της διεθνούς νομιμότητας.»

Η εκεχειρία στην Γάζα

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα ο Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «τηρείται μέχρι στιγμής, αλλά η βιωσιμότητά της απαιτεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης – δηλαδή τον τερματισμό της κατοχής και την πλήρη άσκηση της εξουσίας από τη νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση».

«Εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους για να διασφαλισθεί η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που θα στηρίξει την ανάπτυξη των νόμιμων παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας» είπε ο Μαχμούντ Αμπάς, τονίζοντας ότι «ο ρόλος της Γαλλίας είναι καθοριστικός για την εδραίωση αυτής της εκεχειρίας, τη συμμετοχή στη διεθνή δύναμη, τη στήριξη της ανοικοδόμησης και την ενίσχυση των αποστολών της ΕΕ στη Γάζα».

Απαντώντας στη συνέχεια στο ερώτημα «ποιος θα αφοπλίσει τη Χαμάς – η διεθνής δύναμη ή η Παλαιστινιακή Αρχή;» ο Μαχμούτ Αμπάς σημειώνει: «Ο αφοπλισμός είναι μια πολύπλοκη πολιτική και ασφαλιστική διαδικασία, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία.

Το μέλλον της Χαμάς

Απαιτείται ενδοπαλαιστινιακή συμφωνία με τη στήριξη μεσολαβητών και διεθνών εταίρων. Η διεθνής δύναμη θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή αστυνομία και τις νόμιμες δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως να τις υποκαταστήσει. Η αποστολή της θα είναι η διασφάλιση της τάξης και η προστασία των αμάχων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Επαναλαμβάνω ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα. Οφείλει να παραδώσει όλα τα όπλα της. Θεμελιώδης αρχή είναι ότι θα υπάρχει ένα μόνο όπλο – το όπλο του παλαιστινιακού κράτους».

Ως προς το αν μπορεί η Χαμάς να συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτική οντότητα, ο Μαχμούντ Αμπάς ανέφερε ότι «δεν αποκλείουμε κανέναν από την πολιτική ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πλευρές αποδέχονται τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, τον δημοκρατικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα του κράτους μας, καθώς και τις αρχές της ειρηνικής μεταβίβασης εξουσίας και της απόρριψης της βίας».

20:28 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

