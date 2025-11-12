Φάρμα: Η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά – Τι θα δούμε απόψε

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας“, οι παίκτες της γαλάζιας ομάδας, μετά την ήττα και στη 2η Δοκιμασία, ήταν έτοιμοι να διεκδικήσουν την Ατομική Ασυλία, αλλά τους περίμενε μια αναπάντεχη έκπληξη.

Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και πάλεψαν για να διεκδικήσουν τη θέση τους πίσω στη Φάρμα.

Η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας ήταν οι δύο που απέδωσαν καλύτερα και θα μονομαχήσουν ως ζευγάρι απέναντι στην Κωνσταντίνα Φυλακτάκη και έναν ακόμα μονομάχο, που θα ορίσει η ίδια.

Απόψε, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, το κλίμα παραμένει ψυχρό στις σκηνές, με τον Γιώργο Ανυφαντάκη να δηλώνει απογοητευμένος από όλη την ομάδα και κυρίως από την Κωνσταντίνα.

Ο Δημήτρης Ζήκος επισκέπτεται τη Στέλλα στο σπιτάκι του μονομάχου, έχοντας ετοιμάσει πρωινό. Στο σπίτι, η Βαλεντίνα Σπέντζα αργεί, για ακόμα μία φορά, να ξυπνήσει, αδιαφορώντας για τα σχόλια των συμπαικτών της.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στο Συμβούλιο του Αχυρώνα.

Η γαλάζια ομάδα μιλάει για όλα τα προβλήματα, που έχουν προκύψει, μεταξύ των μελών της, ενώ η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα σε Κωνσταντίνα και Γιώργο.

Κάποιοι θεωρούν ότι τα μέλη της ομάδας λειτουργούν ατομικά και ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη με τη διαχείριση των προμηθειών.

Ποιοι δυσαρεστήθηκαν με την επιστροφή των παικτών που αποχώρησαν και γιατί η Στέλλα και ο Λάμπρος θεωρούν ότι αποχώρησαν άδικα;

Μετά την επιλογή συμπαίκτη από την Κωνσταντίνα, η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά!

Μόνο ένα από τα δύο ζευγάρια μονομάχων θα καταφέρει να συνεχίσει το ταξίδι του στη Φάρμα και την πορεία προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€!