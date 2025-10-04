ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με τίτλο «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη….», το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας αναφορές πηγών της ΝΔ.

«Με αγωνία προσπαθεί να κατασκευάσει μια ψεύτικη εικόνα «καθαρότητας», την ώρα που καθημερινά αποκαλύπτονται στοιχεία για ένα δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων με υπογραφή του Μαξίμου» σημειώνει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτά:

«Αλήθεια, δεν άκουσαν τον Ευ. Σημανδράκο να μιλά για πιέσεις του Μαξίμου για πληρωμές πριν από τη ΔΕΘ και για «ξεμπλοκάρισμα» δεσμευμένων ΑΦΜ;

Δεν άκουσαν τον Ν. Σαλάτα να κατονομάζει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ως τον άνθρωπο που τον καρατόμησε επειδή δεν υπέκυψε στις άνωθεν πιέσεις;

Δεν άκουσαν τις ομολογίες Μελά και Παππά για χαλάρωση ελέγχων με σκανδαλώδεις τροποποιήσεις εγκυκλίων που άνοιξαν την πόρτα σε παράνομες επιδοτήσεις;

Δεν άκουσαν ούτε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λ. Κοβέσι, να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως σύμβολο διαφθοράς και νεποτισμού και να λέει ότι εμποδίζεται η έρευνα πολιτικών προσώπων;».

 

