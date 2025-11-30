ΣΥΡΙΖΑ: «Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών σε Πλατύκαμπο και Νίκαια ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους». «Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνεχίζει: «Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε».