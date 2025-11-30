Κωνσταντοπούλου: Κάτω τα χέρια από τους αγρότες

«Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την ένταση που επικράτησε λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια.

Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη,

Στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά,
στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!

Κάτω τα χέρια από τους αγρότες!
Θα βρείτε όλη την κοινωνία μπροστά σας!

Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτυ μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας!

Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα!

