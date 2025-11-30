Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοολούχων ποτών σε 5 ανήλικους

Μία ιδιοκτήτρια και ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 30/11 στην Πάτρα, καθώς κατηγορούνται ότι πώλησαν αλκοολούχα ποτά σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντόπισαν πέντε ανήλικους και πιο συγκεκριμένα τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους είχαν πωλήσει οι κατηγορούμενοι αλκοολούχα ποτά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.