ΣΥΡΙΖΑ: Aπίστευτη ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό με κυβερνητική ευθύνη – Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα

Με σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρεται στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα μπλόκα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απίστευτη ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό με κυβερνητική ευθύνη. Απίστευτη ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό. Η κυβέρνηση αντί να διευκολύνει την κατάσταση κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».