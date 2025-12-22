Συνάντηση Παπασταύρου – Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ότι ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026.
  • Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «το 2025 αποτέλεσε ένα έτος καμπής για τη χώρα μας, με ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική».
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στη σχέση τους με την Ελλάδα και έτοιμες να στηρίξουν τον ρόλο της ως πύλης για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη.
Έυη Απολλωνάτου

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ Σταύρος Παπασταύρου

Ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026, δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά από συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνάντησης ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «το 2025 αποτέλεσε ένα έτος καμπής για τη χώρα μας, με ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική».

Η συνάντηση σύμφωνα με το ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και μετά το πέρας της είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδοσιακά κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι μεγάλη χαρά που υποδεχόμαστε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ακούσαμε μαζί τα παραδοσιακά κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου. Στις φωνές τους βρίσκουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία.

Το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για τη χώρα μας, με ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική. Συμφωνίες που ήδη υλοποιούνται και θα φέρουν επενδύσεις, περισσότερα δημόσια έσοδα, νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και ισχυρότερη θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης.

Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στην πατρίδα μας, από την ExxonMobil, την Energean, την HelleniqEnergy και η συνολική ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων από τη Chevron, η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου, ήδη από τον Δεκέμβριο και όλες οι άλλες συμφωνίες είναι τα αποτελέσματα του κοινού βηματισμού μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τομέα της ενέργειας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Πρωτοβουλία 3+1 αναπτύσσεται δυναμικά. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επίσκεψη στο Ισραήλ και ενισχύει περισσότερο την περιφερειακή μας συνεργασία σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στην άμυνα και στην ενέργεια. Αυτές οι συμφωνίες στηρίζονται πάνω στο κοινό όραμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Το 2026 θα προχωρήσουμε αποφασιστικά προς την υλοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας μας, προκειμένου να υπάρξει ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κα Γκίλφοϊλ, για την προσωπική της απόφαση να στηρίξει αυτές τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα μας».

Η πρέσβης των ΗΠΑ, κ. Γκιλφόιλ, δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ, κ. Παπασταύρου. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και με τα υπέροχα παιδιά που τραγούδησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Σήμερα η φιλοξενία ήταν εξαιρετικά θερμή, στο πνεύμα της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Τα παιδιά τραγούδησαν τόσο όμορφα. Όλοι το απολαύσαμε πάρα πολύ, και ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς δασκάλους και τους γονείς τους. Και σας ευχαριστώ για τη ζεστή υποδοχή.

Η ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας. Η ενέργεια δεν είναι απλώς κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας. Η θητεία μου στην Ελλάδα ξεκίνησε με το συνέδριο P-TECH, το οποίο έφερε κοντά σχεδόν 1.000 ηγέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τη Ρωσία. Ήμασταν επίσης περήφανοι που συμμετείχαν 80 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ -αριθμός ρεκόρ για πρώτη φορά στην Ελλάδα- συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπουργών.

Ο Υπουργός Ενέργειας και το Υπουργείο συνδιοργάνωσαν το συνέδριο, και συνεχίζουν να αποτελούν περιφερειακό και παγκόσμιο ηγέτη σε θέματα ενέργειας. Με τις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της, τη σημαντική συμβολή της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και τη δέσμευσή της στην επίλυση συγκρούσεων, ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026. Σας ευχαριστώ προσωπικά, κύριε Υπουργέ Παπασταύρου, για τη θαρραλέα ηγεσία και το όραμά σας σε αυτόν τον τομέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες σε αυτή τη σχέση και είναι έτοιμες να στηρίξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη. Είμαι περήφανη για όσα έχουμε ήδη πετύχει μαζί μεταξύ των δύο χωρών μας και προσβλέπω στην επίτευξη πολλών ακόμη ορόσημων το επόμενο έτος. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

