Συνάντηση Παπασταύρου – Γκιλφόιλ: Επί τάπητος οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ

Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας βρέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου και της Κίμπερλι Γκιλφοϊλ. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επιβεβαιώθηκαν ο σημαντικός ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και το όραμα για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Η μαθητική χορωδία του γυμνασίου Κορωπίου, εισάγει την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο πνεύμα και τις παραδόσεις των ελληνικών Χριστουγέννων, κατά την επίσκεψή της στο Υπουργείο Ενέργειας.

Η υποδοχή ήταν θερμή και τα χαμόγελα περίσσευαν σε αυτή την συνάντηση που είχε και απολογιστικό χαρακτήρα αναφορικά με τις ενεργειακές πρωτοβουλίες και συνέργειες των δυο χωρών αλλά και ως προοίμιο για την ενίσχυση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας μέσα στο 2026.

«Με το ισχυρό της οικονομικό προφίλ την ουσιαστική συμβολή της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και τη σταθερή δέσμευσή της στην επίλυση συγκρούσεων, ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026 … Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες σε αυτή τη σχέση και είναι έτοιμες να στηρίξουν το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη», σημείωσε η κα Γκιλφόιλ.

Στο επίκεντρο ο Κάθετος διάδρομος που εκκινεί από την Ελλάδα για την τροφοδοσία της Ευρώπης με αέριο που συμβάλλει στην οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, όπως και οι συμφωνίες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ελλάδα από τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρίες EXXON MOBIL και CHEVRON.

Επιπλέον, ενεργοποιείται εκ νέου η πρωτοβουλία 3+1 που προβλέπει συνεργασία στην ενέργεια και στην άμυνα μεταξύ Ελλάδος- Κύπρου- Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Είναι τα αποτελέσματα του κοινού βηματισμού μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας … Αυτές οι συμφωνίες στηρίζονται πάνω στο κοινό όραμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του προέδρου Τραμπ. Το όραμα της καθολικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της χώρας μας», τόνισε, σύμφωνα με το ERTNews, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Το ενδιαφέρον για προμήθεια αερίου από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, πλην Ρωσίας είναι υψηλό και καταγράφεται στις αυξημένες αφίξεις φορτίων LNG στη Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ μόνο το επόμενο 20ημερο αναμένονται 4 τέτοια φορτία, ποσότητα ρεκόρ που αντιστοιχεί με προμήθειες τριμήνου κατά τα προηγούμενα έτη.