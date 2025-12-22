Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης έναντι δασικών πυρκαγιών.
  • Άλλα σημαντικά θέματα είναι η έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 και πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης- Υπουργικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

