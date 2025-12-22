Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει αύριο στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: