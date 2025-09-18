Report.oasa.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα καταγγελιών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για καταγγελίες στον ΟΑΣΑ report.oasa.gr παρουσίασε σήμερα το πρωί ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους πολίτες να καταγράφουν και να υποβάλλουν γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Για να διευκολύνεται η διαδικασία, ακολουθούν τα βασικά βήματα χρήσης:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση report.oasa.gr. Επιλογή μέσου μεταφοράς: Αφού εμφανιστεί η αρχική σελίδα, πατήστε στο κουμπί «Ξεκινήστε εδώ» και επιλέξτε το μέσο με το οποίο ταξιδεύατε (Λεωφορείο, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός ή Τραμ). Καθορισμός τύπου καταγγελίας: Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε – π.χ. Καθυστέρηση δρομολογίου, Ακύρωση δρομολογίου, Κακή κατάσταση οχήματος ή στάσης, Απρεπής συμπεριφορά προσωπικού ή ‘Αλλο. Τοποθεσία και χρονικά στοιχεία: Επιλέξτε την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού στον χάρτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα που συνέβη το γεγονός καθώς και τον αριθμό γραμμής ή σταθμού, εάν είναι διαθέσιμος. Περιγραφή και αποδεικτικά: Περιγράψτε συνοπτικά το πρόβλημα στο κατάλληλο πεδίο και, εφόσον χρειάζεται, επισυνάψτε φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία (π.χ. φωτογραφία της στάσης ή του οχήματος). Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τυχόν διευκρινίσεις και για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της καταγγελίας. Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και πατήστε «Υποβολή» για να σταλεί η καταγγελία. Θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η καταγραφή έχει παραληφθεί.

Οι αναφορές που υποβάλλονται θα διαβιβάζονται αυτόματα στον αρμόδιο φορέα (ΟΣΥ Α.Ε. για λεωφορεία και τρόλεϊ ή ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό), προκειμένου να διερευνηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει: «Από σήμερα το πρωί οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους το report.oasa.gr, μια πλατφόρμα όπου μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταγγέλλουν οργανωμένα οποιοδήποτε πρόβλημα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ ή ηλεκτρικό: από καθυστερήσεις και ακυρώσεις μέχρι την κατάσταση οχημάτων, σταθμών ή τη συμπεριφορά υπαλλήλων. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αναφοράς του και να επισυνάπτει φωτογραφίες ή βίντεο για πληρέστερη καταγραφή. Θέλουμε οι πολίτες να μας υποδεικνύουν αδιαμεσολάβητα τα προβλήματα ώστε να μπορούμε να τα λύνουμε.»