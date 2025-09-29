Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)

Δύο θυρίδες στη Eurobank

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην “ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ”

Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2022