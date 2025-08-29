ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές»

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του σχετικά με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η πραγματικότητα είναι μία», τονίζει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, «μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη». «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019)», προσθέτει. Σημειώνει ότι «κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε κατά +16,5%. Μάλιστα, είναι υπερδιπλάσιος (+38%) στα τρόφιμα, που αφορά συγκριτικά περισσότερο χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη. Την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, οι φόροι που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις γέμισαν τα ταμεία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά ανάγοντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 9,2% την περίοδο 2019-24 χάρη στις ανωτέρω σημαντικότατες εισροές, που δεν αναμένεται να επαναληφθούν μετά το 2026».

Σχολιάζει πως «αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα. Ας μην αυταπατάται, όμως, ότι με παραπειστικές συζητήσεις και αλχημείες θα βαφτίσει το κρέας ψάρι». «Οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα για την Ελλάδα που παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ως προς τις δηλώσεις του για την τραγωδία των Τεμπών, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές» και ότι «καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως». Καταληκτικά αναφέρει: «αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το “ευαγγέλιο” – κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν “οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης” και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής “να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση”. Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;».

