ΠΑΣΟΚ για Αλέξη Τσίπρα: «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Αλέξη Τσίπρα: «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια ιδιαίτερα καυστική ανακοίνωση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας τόσο για το περιεχόμενό του όσο και τη γενικότερη πολιτική στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Το κόμμα σχολίασε ότι ο Τσίπρας επέλεξε να μιλήσει για «ιδιοτέλειες», την ώρα που –όπως αναφέρει– ο ίδιος διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».

Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;

Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Κασσελάκης για Αλέξη Τσίπρα: Η σκηνή στο «Παλλάς» έμοιαζε με συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», το βράδυ της Τετάρτης (3/...
23:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Η νέα πολιτική «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Προανήγγειλε κόμμα και έστειλε ηχηρά μηνύματα – Το παρασκήνιο, οι παρουσίες και οι απουσίες από το «Παλλάς»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «...
23:02 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Πήγε να δει «Ιθάκη» με Χειλάκη

Ένα απροσδόκητο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12), στο θέατρο Αθηνών, απένα...
22:39 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Η αποχώρηση από το Θέατρο Παλλάς μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – ΒΙΝΤΕΟ

Το πολιτικό του πλαίσιο για την επόμενη ημέρα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη παρουσίαση τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»