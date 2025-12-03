ΠΑΣΟΚ για Αλέξη Τσίπρα: «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια ιδιαίτερα καυστική ανακοίνωση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας τόσο για το περιεχόμενό του όσο και τη γενικότερη πολιτική στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Το κόμμα σχολίασε ότι ο Τσίπρας επέλεξε να μιλήσει για «ιδιοτέλειες», την ώρα που –όπως αναφέρει– ο ίδιος διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».

Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;

Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».