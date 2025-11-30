ΠΑΣΟΚ: «Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Για να σταματήσουν την αγανάκτηση των αγροτών χρησιμοποιούν αστυνομική βία, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς για τα σημερινά επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών.

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνέχισε: «Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία».

«Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.