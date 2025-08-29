Παπαθανάσης από Θεσσαλονίκη: Η Β. Ελλάδα στην «καρδιά» της αναπτυξιακής εξίσωσης

Αυξημένο σε ποσοστό 212% θα καταγράφεται το 2026 και συνολικά σε μια επταετία το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο το 2019 ανερχόταν στα 5,4 δισ. ευρώ.

Παπαθανάσης για «Σπίτι μου 2»: Περισσότεροι από 8.500 πολίτες έχουν ήδη κλειδώσει κατοικία – Τα στοιχεία για το μέσο οικογενειακό εισόδημα και την ηλικία

Φέτος, διαμορφώθηκε σε 14,6 δισ. ευρώ (+170%) και το επόμενο έτος θα αγγίζει τα 16,9 δισ. ευρώ, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι η συστηματική οικονομική στρατηγική, που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανοίγει τον δρόμο για έργα πνοής σε όλη τη χώρα, με τη Β. Ελλάδα και την Κ. Μακεδονία να βρίσκονται στην καρδιά της αναπτυξιακής εξίσωσης.

Μιλώντας σε πάνελ για την ανάπτυξη και τις υποδομές, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε εκδήλωση για την παρουσίαση των μεγάλων έργων που ολοκληρώθηκαν και υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στη Β. Ελλάδα, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «όλα όσα ακούστηκαν σήμερα από υπουργούς και φορείς για τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, δεν θα υπήρχαν χωρίς σταθερή οικονομία και σοβαρή πολιτική».

Υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα έργα χρειάζονται πόρους, οι πόροι χρειάζονται σταθερή οικονομία, η σταθερή οικονομία χρειάζεται πολιτική βούληση και εμείς τη διαθέτουμε». Σημείωσε, δε, ότι «τα έργα γίνονται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που δημιουργούνται από την ανάπτυξη και όχι από φόρους και δανεικά».

Μάλιστα, τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, οι δήμοι και οι τοπικές επιχειρήσεις «μπαίνουν μπροστά στον νέο αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, όχι ως παρατηρητές, αλλά ως πρωταγωνιστές».

Το άλμα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η Κ. Μακεδονία

Το άλμα που επιτυγχάνεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «είναι η βάση για να ξεκινήσουν, να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης και συμπλήρωσε ότι η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο με 2,7 δισ. ευρώ για έργα και ανάπτυξη.

Διευκρίνισε ότι το ποσό των 2,7 δισ. ευρώ αφορά στους συνολικούς πόρους από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την Κεντρική Μακεδονία, και εξήγησε ότι το 1,4 δισ. ευρώ προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και είναι αυξημένο κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Συνολικά, κατά τον ίδιο, 199 έργα ύψους 600 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, με το 1,3 δισ. ευρώ σε κοινωνικές και δημόσιες δομές, 34.000 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και 68.000 συνολικά στην Περιφέρεια έχουν ενισχυθεί, 8.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίχθηκαν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ 1.000 είναι οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» με 173 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στα 12 πιο κρίσιμα έργα, ο ίδιος ξεχώρισε την αναβάθμιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο», που φιλοδοξεί να γίνει πρότυπο για τα Βαλκάνια, τις 17 νέες σχολικές μονάδες, τα νέα δικαστικά μέγαρα, παρεμβάσεις πολιτισμού, νοσοκομειακές αναπλάσεις και έργα αστικών μεταφορών και το πρόγραμμα εξωστρέφειας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις «που δίνει ανάσα και προοπτική στην τοπική επιχειρηματικότητα», όπως σημείωσε.

«Δεν ήρθαν από τον ουρανό – ήρθαν από σχέδιο»

Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε πως η αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι «δώρο», αλλά καρπός σκληρής διαπραγμάτευσης και συγκροτημένου σχεδιασμού. Όπως χαρακτηριστικά είπε, το 2022 εγκρίθηκαν τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και «τότε ήταν που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε και εξασφαλίσαμε περισσότερους πόρους για την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε: «Τα λόγια χάνονται, τα έργα μένουν. Και τα έργα απαιτούν πόρους, που γεννιούνται μόνο μέσα από μια ισχυρή, σταθερή οικονομία. Αυτός είναι ο στόχος μας: να διασφαλίσουμε τη συνέχεια, να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή ορμή, να συνεχίσουμε τη δουλειά -στην πράξη, όχι στα λόγια».

