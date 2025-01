Παντρεύεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου – Έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του

Πρόταση γάμου στην σύντροφό του έκανε ο ευρωβουλευτής Κύπρου, Φειδίας Παναγιώτου, σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε ο ίδιος στο X, φαίνεται να έχει γονατίσει κρατώντας το κουτί με το δαχτυλίδι και να κοιτά με χαμόγελο την σύντροφό του, η οποία εμφανίζεται χαρούμενη.

Στο βάθος υπάρχει και ένας Άγιος Βασίλης, ο οποίος έχει ανοίξει τα χέρια του και τους κρατάει.

Μάλιστα, πολλοί έχουν σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση σπεύδοντας να ευχηθούν το ζευγάρι, ενώ ο κ. Παναγιώτου στην λεζάντα έγραψε ότι, «είπε ναι, ΧΟ ΧΟ ΧΟ».

she said yes, ho ho ho pic.twitter.com/5mHrC7HnyH

— Fidias (@Fidias0) December 31, 2024